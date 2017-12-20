Михаил Саакашвили опубликовал в "Фейсбуке" открытое письмо Петру Порошенко

20 Декабря 2017 19:01

Михаил Саакашвили на странице в "Фейсбуке" опубликовал открытое письмо Петру Порошенко с призывом уйти в отставку. Причина - нежелание действующей власти проводить реформы. При этом экс-президент Грузии фактически угрожает вооруженным штурмом. По его словам, жители страны сегодня настроены очень радикально. С этим не согласны в Институте стратегических исследований "Новая Украина": согласно докладу социологов, большинство украинцев (свыше 70 %) действительно недовольны политикой, проводимой руководством страны. Однако они не готовы поддержать массовые акции протеста, подобные тем, что прошли в Киеве четыре года назад.