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Михаил Саакашвили опубликовал в "Фейсбуке" открытое письмо Петру Порошенко
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20 Декабря 2017 19:01

Михаил Саакашвили опубликовал в "Фейсбуке" открытое письмо Петру Порошенко

Михаил Саакашвили на странице в "Фейсбуке" опубликовал открытое письмо Петру Порошенко с призывом уйти в отставку. Причина - нежелание действующей власти проводить реформы. При этом экс-президент Грузии фактически угрожает вооруженным штурмом. По его словам, жители страны сегодня настроены очень радикально. С этим не согласны в Институте стратегических исследований "Новая Украина": согласно докладу социологов, большинство украинцев (свыше 70 %) действительно недовольны политикой, проводимой руководством страны. Однако они не готовы поддержать массовые акции протеста, подобные тем, что прошли в Киеве четыре года назад.

  

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