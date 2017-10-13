12 Октября 2017 19:07

МИД России пригрозил США ответить на снятие российских флагов со зданий закрытых посольств в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне.

В Москве расценивают произошедшее как надругательство над государственным символом России.

В оправдание Госдеп США заявил, что госсимволы сняты с должным уважением. К слову, в США закрыли дипломатические объекты России в начале сентября - после того, как официальная Москва "попросила" многих сотрудников американских дипмиссий.