Международный фестиваль снежной и ледяной скульптуры проходит в центре Харбина

15 Января 2018 12:13

Завораживающая взгляд выставка под открытым небом! Международный фестиваль снежной и ледяной скульптуры в центре Харбина. Участие в ней ежегодно принимают около 10-ти тысяч человек. Свои скульптуры они размещают недалеко от реки Сунгари. Посмотреть на произведения искусства собираются миллионы посетителей. Скульптуры обрабатываются и при помощи современных технических средств - лазеров, и с помощью традиционных инструментов - ледовых фонарей. Для изготовления скульптур используют больше сотни тысяч квадратных метров льда и снега.