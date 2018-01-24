Международный экономический форум сегодня продолжится в Давосе

24 Января 2018 08:02

Второй день станет самым насыщенным. Здесь ждут приезда Дональда Трампа. До последнего он был под вопросом из-за разногласий в США по финансированию правительства. Как ожидается, американский лидер в своем выступлении поставит под сомнение важность глобальной интеграции и торговли, чем рискует вызвать недовольство многих мировых лидеров. Среди которых может оказаться и Ангела Меркель, которая сегодня также прибывает в Давос.