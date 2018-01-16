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Мера пресечения задержанным участникам драки в пермской школе будет избрана сегодня
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16 Января 2018 07:08

Мера пресечения задержанным участникам драки в пермской школе будет избрана сегодня

Школа временно закрыта. ЧП произошло вчера. Поножовщину устроили двое учеников - бывший и нынешний десятиклассники. Конфликт пытались предотвратить педагоги и учащиеся. Пострадали 15 человек - в основном дети младшего возраста. Жизни 9 госпитализированных вне опасности. Двое школьников по-прежнему остаются в реанимации.

  

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