Менее часа осталось до редкого астрономического явления

31 Января 2018 17:05

Осталось менее часа до редкого астрономического явления: примерно в 17:50 по минскому времени белорусы смогут наблюдать суперлуние. Впервые за 150 лет оно совпало еще с двумя: голубой Луной и затмением. Луна не только подойдет к ближайшей к Земле точке своей орбиты, но и войдет в земную тень. Можно будет наблюдать лунное затмение - так называемую кровавую Луну.