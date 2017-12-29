Главная>>В мире>>Массовые протесты третий день не утихают в Иране
В мире
RSS
Массовые протесты третий день не утихают в Иране
Скачать Поделиться

31 Декабря 2017 12:12

Массовые протесты третий день не утихают в Иране

Жертвами столкновений с правоохранителями в крупных городах страны стали 3 участника антиправительственных акций. Сожжено несколько полицейских машин. Сообщается о нападениях на правительственные здания. Десятки погромщиков арестованы. Демонстранты недовольны снижением уровня жизни в стране. Власти Ирана заявляют, что протесты вызваны иностранным вмешательством.

  

Другие новости

Стрельба в Лондоне Стральба ў Лондане 30.12.2017 15:06 / В мире Стрельба в Лондоне
Сразу два нападения в США Адразу два напады ў ЗША 30.12.2017 09:06 / В мире Сразу два нападения в США

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =