В мире
31 Декабря 2017 12:12
Массовые протесты третий день не утихают в Иране
Жертвами столкновений с правоохранителями в крупных городах страны стали 3 участника антиправительственных акций. Сожжено несколько полицейских машин. Сообщается о нападениях на правительственные здания. Десятки погромщиков арестованы. Демонстранты недовольны снижением уровня жизни в стране. Власти Ирана заявляют, что протесты вызваны иностранным вмешательством.
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