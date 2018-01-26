26 Января 2018 07:02

Масштабный пожар в больнице южнокорейского города Мильян унес жизни 31 человека. Еще около 80 пострадали. Пламя появилось в отделении неотложной помощи на первом этаже. В тот момент в здании находилось около 200 человек. Бригады пожарных тушили огонь около 2 часов. В связи с инцидентом президент Южной Кореи созвал экстренное совещание.