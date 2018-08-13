Масштабная спасательная операция завершилась в горах Памира, она длилась почти сутки. Все выжившие при аварийной посадке вертолета Ми-8 эвакуированы в больницы Душанбе. Среди них и белорус. Об этом заявили в МИД нашей страны. И как сообщает "Sputnik Таджикистан" со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям, это Николай Шихов - инструктор по альпинизму международного класса. Он серьезно не пострадал. Ситуацию на контроле держит посольство Беларуси в Таджикистане. Всего на борту Ми-8 находились 18 человек, в основном россияне. Погибли пятеро - 3 скалолаза и 2 члена экипажа. Для расследования причин ЧП создана следственная группа. Основная версия - сложные погодные условия.