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Масштабная политическая кампания в Австрии
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14 Октября 2017 21:15

Масштабная политическая кампания в Австрии

За день до досрочных парламентских выборов здесь проходят последние встречи фаворитов гонки с избирателями, так как понятие "день тишины" отсутствует. Опросы прогнозируют ультраправым евроскептикам 25% голосов. Если им удастся опередить идущих пока с ними вровень социал-демократов, то они уступят только консерваторам из Австрийской народной партии. Последние рассчитывают на треть голосов. Главный претендент на должность канцлера, согласно соцопросам, – молодой и харизматичный глава австрийского МИД Себастьян Курц. Он сторонник жесткой линии в отношении мигрантов.

  

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