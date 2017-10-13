Масштабная политическая кампания в Австрии

14 Октября 2017 21:15

За день до досрочных парламентских выборов здесь проходят последние встречи фаворитов гонки с избирателями, так как понятие "день тишины" отсутствует. Опросы прогнозируют ультраправым евроскептикам 25% голосов. Если им удастся опередить идущих пока с ними вровень социал-демократов, то они уступят только консерваторам из Австрийской народной партии. Последние рассчитывают на треть голосов. Главный претендент на должность канцлера, согласно соцопросам, – молодой и харизматичный глава австрийского МИД Себастьян Курц. Он сторонник жесткой линии в отношении мигрантов.