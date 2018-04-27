Масштабная поисково-спасательная операция развернулась на юге Израиля

27 Апреля 2018 12:05

В регионе Мертвого моря, где традиционно много туристов, внезапно сошедший оползень буквально смыл группу молодых людей. 9 человек погибли, одну девушку ищут, 15 чудом спаслись. Стихия застигла людей врасплох в пустынной местности. Все они - граждане Израиля, учащиеся школы допризывной подготовки. Сильнейшие ливни идут в регионе уже более суток. И сейчас правоохранители разбираются, кто выдал разрешение на экскурсию, несмотря на предупреждения синоптиков.