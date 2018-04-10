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Марк Цукерберг на сенатских слушаниях признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями
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11 Апреля 2018 07:07

Марк Цукерберг на сенатских слушаниях признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями1

Основатель Facebook Марк Цукерберг на сенатских слушаниях признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями, иностранным вмешательством в выборы и защитой персональной информации. Скандал с утечкой данных почти 90 миллионов человек, связанный с Cambridge Analytica, он назвал очевидной ошибкой. Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности.

  

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