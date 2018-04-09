Марк Цукерберг извинился за масштабную утечку данных из "Фейсбук"

10 Апреля 2018 08:05

Основатель и глава соцсети на встрече с американскими сенаторами признал, что компания допустила такое, потому как слабо защищала своих пользователей. Сейчас она ведет переговоры с инвесторами с целью усилить меры безопасности. Завтра, как ожидается, Цукерберг выступит в конгрессе. Его речь должна помочь американцам лучше понять, что происходит с их персональными данными онлайн. Напомним, скандал разгорелся в марте, когда выяснилось, что британская компания "Кэмбридж Аналитика" незаконно собрала данные без малого 100 миллионов пользователей "Фейсбук" и могла их использовать для адресной демонстрации политической рекламы.