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Марк Цукерберг извинился за масштабную утечку данных из "Фейсбук"
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10 Апреля 2018 08:05

Марк Цукерберг извинился за масштабную утечку данных из "Фейсбук"

Основатель и глава соцсети на встрече с американскими сенаторами признал, что компания допустила такое, потому как слабо защищала своих пользователей. Сейчас она ведет переговоры с инвесторами с целью усилить меры безопасности. Завтра, как ожидается, Цукерберг выступит в конгрессе. Его речь должна помочь американцам лучше понять, что происходит с их персональными данными онлайн. Напомним, скандал разгорелся в марте, когда выяснилось, что британская компания "Кэмбридж Аналитика" незаконно собрала данные без малого 100 миллионов пользователей "Фейсбук" и могла их использовать для адресной демонстрации политической рекламы.

  

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