6 Апреля 2018 19:08

Самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпийских игр Марит Бьерген из Норвегии объявила о завершении карьеры. На ее счету 15 медалей, 5 из которых завоеваны в Пхенчхане: 2 золота, одно серебро и две бронзы. Всего у Бьерген 8 олимпийских наград высшей пробы. Столько же у ее соотечественников - биатлониста Уле-Эйнара Бьерндалена и лыжника Бьорна Дэли, но по количеству наград на Играх они уступают.