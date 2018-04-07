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Марит Бьерген из Норвегии объявила о завершении карьеры
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6 Апреля 2018 19:08

Марит Бьерген из Норвегии объявила о завершении карьеры

Самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпийских игр Марит Бьерген из Норвегии объявила о завершении карьеры. На ее счету 15 медалей, 5 из которых завоеваны в Пхенчхане: 2 золота, одно серебро и две бронзы. Всего у Бьерген 8 олимпийских наград высшей пробы. Столько же у ее соотечественников - биатлониста Уле-Эйнара Бьерндалена и лыжника Бьорна Дэли, но по количеству наград на Играх они уступают.

  

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