Марин Ле Пен: ЕС себя изжил

17 Декабря 2017 09:03

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен считает, что ЕС себя изжил. Поэтому его нужно свергнуть изнутри. Ле Пен считает, что этому поспособствует победа партий националистического толка на выборах в Европарламент. Первым делом, по мнению французского политика, нужно ликвидировать Еврокомиссию, а также восстановить упраздненные границы между государствами Шенгенской зоны.