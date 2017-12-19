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Марин Ле Пен: ЕС себя изжил
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17 Декабря 2017 09:03

Марин Ле Пен: ЕС себя изжил

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен считает, что ЕС себя изжил. Поэтому его нужно свергнуть изнутри. Ле Пен считает, что этому поспособствует победа партий националистического толка на выборах в Европарламент. Первым делом, по мнению французского политика, нужно ликвидировать Еврокомиссию, а также восстановить упраздненные границы между государствами Шенгенской зоны.

  

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