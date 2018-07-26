Мальдивы отмечают День независимости

Главный праздник отмечают сегодня Мальдивы. 53 года назад была провозглашена независимость островного государства от Великобритании. Центром торжеств станет столица - Мале. Именно здесь пройдут парады и церемонии, в которых примут участие местные силы безопасности и оркестры. На протяжении всего дня ожидаются народные гуляния и театрализованные шествия. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил Президента Мальдивских Островов Абдулу Ямина и народ этой страны с Днем независимости.