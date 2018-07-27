Макрон против торгового соглашения ЕС и США

Свою позицию президент Франции высказал на пресс-конференции с Педро Санчезом в Мадриде.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Ни Европа, ни Франция никогда не хотели никакой коммерческой войны. Но любой торговый диалог может только основываться на сбалансированных отношениях, а ни в коем случае не на угрозах. В этом случае у нас есть сомнения, которые нам надо прояснить с нашими европейскими партнерами. Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст".

Макрон добавил, что для продвижения вперед нужны конкретные шаги со стороны США, а именно деэскалация по стали и алюминию. Глава испанского правительства поддержал позицию французского лидера и призвал североамериканскую администрацию отменить пошлины.