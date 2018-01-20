Македония проведет референдум о смене названия страны

21 Января 2018 12:05

Ее руководство надеется завершить длящийся с 90-х годов спор с Грецией. Афины требуют изменить название государства, которое совпадает с греческой провинцией. Из-за этого сосед Македонии блокирует ее вступление в НАТО. Также по требованию Эллады страну приняли в ООН под названием "Бывшая Югославская Республика Македония". Версии возможного нового названия не разглашаются.