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Македония проведет референдум о смене названия страны
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21 Января 2018 12:05

Македония проведет референдум о смене названия страны

Ее руководство надеется завершить длящийся с 90-х годов спор с Грецией. Афины требуют изменить название государства, которое совпадает с греческой провинцией. Из-за этого сосед Македонии блокирует ее вступление в НАТО. Также по требованию Эллады страну приняли в ООН под названием "Бывшая Югославская Республика Македония". Версии возможного нового названия не разглашаются.

  

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