Мадрид требует от Барселоны ясности о статусе региона

11 Октября 2017 19:07

Власти Испании хотят понять, что означает декларация, которая была подписана в Каталонии. Как пояснил премьер-министр Мариано Рахой, это необходимо для активации 155-й статьи Конституции. Она позволит провести новые региональные выборы в автономии. Напомним, накануне вечером руководство Каталонии подписало декларацию о независимости, но пока она не вступает в силу. Все зависит от переговоров с Мадридом.