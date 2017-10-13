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Мадрид требует от Барселоны ясности о статусе региона
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11 Октября 2017 19:07

Мадрид требует от Барселоны ясности о статусе региона

Власти Испании хотят понять, что означает декларация, которая была подписана в Каталонии. Как пояснил премьер-министр Мариано Рахой, это необходимо для активации 155-й статьи Конституции. Она позволит провести новые региональные выборы в автономии. Напомним, накануне вечером руководство Каталонии подписало декларацию о независимости, но пока она не вступает в силу. Все зависит от переговоров с Мадридом.

  

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