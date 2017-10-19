Мадрид ограничит самоуправление Каталонии в субботу

19 Октября 2017 12:10

Об этом стало известно менее часа назад. Ранее Барселона выставила встречный ультиматум. Барселона официально провозгласит независимость в том случае, если Мадрид ограничит самоуправление Каталонии. Об этом заявил президент женералитета Карлес Пучдемон на встрече с однопартийцами. Ранее центральные власти Испании предоставили каталонскому руководству срок до 19 октября, чтобы прояснить, была ли провозглашена независимость в прошлый понедельник. В Барселоне наряду с манифестациями сторонников отделения от Испании прошли демонстрации сторонников испанского единства. Готов ли Мадрид на самом деле применить 155-ю статью Конституции, которая отменит автономию Каталонии, пока неизвестно. Одним из вариантов развития событий называют применение 116-й статьи. Она предусматривает чрезвычайное положение, которое вводится декретом правительства без одобрения парламента.