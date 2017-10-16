16 Октября 2017 15:02

Ультиматум независимости: Мадрид дал Барселоне время до 19 октября. В испанской столице так и не дождались внятного ответа на вопрос, объявил ли глава Каталонии Карлес Пучдемон о независимости региона. Правительство Испании предупреждает, что если ответа не будет или он не устроит власти страны, то в четверг правительство задействует 155 статью Конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.