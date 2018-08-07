Люди бегут от стихии в Индонезии

7 Августа 2018

Жертвами землетрясения стали более 140 местных жителей. Не исключено, что их число может вырасти, поскольку отмечается множество разрушений, а спасателям не хватает тяжелой техники для разбора завалов. Около 20-ти тысяч человек покинули свои дома на острове Ломбок. Там сейчас зафиксированы перебои в энергоснабжении, а также мобильной связи. Между тем местный аэропорт работает в штатном режиме. Накануне с мелких островов Индонезии эвакуировали примерно две с половиной тысячи иностранных туристов.

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