Люди бегут от стихии в Индонезии

Жертвами землетрясения стали более 140 местных жителей. Не исключено, что их число может вырасти, поскольку отмечается множество разрушений, а спасателям не хватает тяжелой техники для разбора завалов. Около 20-ти тысяч человек покинули свои дома на острове Ломбок. Там сейчас зафиксированы перебои в энергоснабжении, а также мобильной связи. Между тем местный аэропорт работает в штатном режиме. Накануне с мелких островов Индонезии эвакуировали примерно две с половиной тысячи иностранных туристов.