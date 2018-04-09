9 Апреля 2018 17:01

Lufthansa завтра отменит 800 рейсов в связи с забастовкой в 4 аэропортах Германии - во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене. Сотрудники требуют увеличения заработной платы. Отмены коснутся примерно половины запланированных на 10 апреля рейсов. В среду авиакомпания планирует вернуться к обычному режиму работы. Пассажиров, планирующих завтра перелет в Берлин из Минска, забастовка в Германии не коснется. Вылет и прилет рейса планируется по расписанию.