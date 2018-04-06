Лондон считает, что Москва пытается отвлечь от вопросов, на которые должна ответить

4 Апреля 2018 15:03

Британская делегация при Организации по запрещению химоружия раскритиковала предложение России о проведении совместного расследования по делу Скрипалей.

Лондон считает, что таким образом Москва пытается отвлечь от вопросов, на которые должна ответить. Напомним, в Гааге продолжается закрытое заседание ОЗХО, инициатором которого выступила Россия. Сейчас Москва изучает ответы на вопросы, которые ранее направила в международную организацию. В представительстве России отметили, что по существу был дан ответ лишь на один вопрос, какой - не уточняется. За ситуацией следит и МИД Беларуси.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Беларусь твердо уверена, что только авторитетное и открытое расследование с участием всех заинтересованных сторон и в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия даст информацию, на основании которой можно будет делать объективные выводы.

От себя лично, наверное, добавлю, что высылками дипломатов вопрос не решить. В конце концов, именно эти люди должны договариваться, находить выход из кризисных ситуаций".

Сегодня также стало известно, что Госдепартамент США предложил России заменить высланных ранее дипломатов. Персонами нон-грата стали сразу 60 представителей России. Взамен Вашингтон рассчитывает на такие же ответные действия со стороны Москвы.