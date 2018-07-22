Лондон грозится оставить ЕС без компенсаций по Brexit

22 Июля 2018

Речь идет о сумме более чем в 50 миллионов долларов. Об этом заявил британский министр по задачам Brexit. На такие меры Соединенное Королевство пойдет в том случае, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение. Напомним, буквально на прошлой неделе правительство Британии опубликовало план выхода из ЕС. Согласно ему, королевство покинет единый рынок и таможенный союз, но при этом продолжит сотрудничать с ЕС на выгодных для себя условиях.

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