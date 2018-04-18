В мире
19 Апреля 2018 09:06
Лидеры США и Северной Кореи выбирают место для проведения переговоров
Как пишет Bloomberg, Дональд Трапм и Ким Чен Ын рассматривают 9 городов, где может пройти их личная встреча, - это Прага, Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Осло и Женева, а также Бангкок, Улан-Батор или Сингапур.
Проведение переговоров в Северной или Южной Корее, а также в Китае, полностью исключается. Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на начало июня. Политики намерены обсудить ядерное разоружение Пхеньяна.
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