Лидеры США и Северной Кореи выбирают место для проведения переговоров

19 Апреля 2018 09:06

Как пишет Bloomberg, Дональд Трапм и Ким Чен Ын рассматривают 9 городов, где может пройти их личная встреча, - это Прага, Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Осло и Женева, а также Бангкок, Улан-Батор или Сингапур.

Проведение переговоров в Северной или Южной Корее, а также в Китае, полностью исключается. Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на начало июня. Политики намерены обсудить ядерное разоружение Пхеньяна.