Главная>>В мире>>Лидеры США и Северной Кореи померились кнопками
В мире
RSS
Лидеры США и Северной Кореи померились кнопками
Скачать Поделиться

3 Января 2018 12:01

Лидеры США и Северной Кореи померились кнопками

Президент США заявил лидеру КНДР, что у него тоже есть "ядерная кнопка", которая "больше и мощнее". Об этом Дональд Трамп написал в своем "Твиттере".

Так американский лидер ответил на недавнее заявление Ким Чен Ына о том, что в случае любой угрозы на его столе всегда находится ядерная кнопка. Ранее лидер КНДР сообщил о завершении создания в стране ядерных сил.

  

Другие новости

ДТП с бензовозом в Италии ДТЗ з бензавозам у Італіі 03.01.2018 08:07 / В мире ДТП с бензовозом в Италии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =