Лидеры США и Северной Кореи померились кнопками

3 Января 2018 12:01

Президент США заявил лидеру КНДР, что у него тоже есть "ядерная кнопка", которая "больше и мощнее". Об этом Дональд Трамп написал в своем "Твиттере".

Так американский лидер ответил на недавнее заявление Ким Чен Ына о том, что в случае любой угрозы на его столе всегда находится ядерная кнопка. Ранее лидер КНДР сообщил о завершении создания в стране ядерных сил.