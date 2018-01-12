Лидерами первого тура президентских выборов в Чехии стали Милош Земан и Иржи Драгош

14 Января 2018 09:12

Лидерами первого тура президентских выборов, вчера прошедших в Чехии, стали нынешний президент страны Милош Земан и экс-глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. Земан набрал 38 процентов – свои голоса за него отдали почти 1 900 000 человек. Его соперник получил 26 процентов. Остальные семь кандидатов получили от половины до 10 процентов голосов. Явка составила чуть более 60 процентов. Второй тур президентских выборов состоится 26 января.