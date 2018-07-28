Лесной пожар на севере Калифорнии уничтожил полтысячи домов

Сейчас территория возгорания составляет 19 с половиной тысяч гектаров. При этом локализовано лишь 5%. Известно о двух погибших в результате природного пожара на границе американских штатов Калифорния и Орегон. В трех округах штата объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пожарные работают в усиленном режиме, чтобы сдержать распространение огня. Всего задействовано более 3 тысяч человек и 17 вертолетов. В районе возгорания перекрыты дороги.