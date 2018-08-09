Леонид Кучма сегодня отмечает 80-летие

9 Августа 2018

Юбилей сегодня отмечает Леонид Кучма - глава благотворительного фонда "Украина" и экс-президент страны, который занимал свой пост целых 11 лет. Политик - значимая персона в истории Украины. Именно он ввел национальную валюту - гривну и способствовал принятию новой Конституции. Сегодня Леонид Данилович также является представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Леонида Кучму с 80-летием.  

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