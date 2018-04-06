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Ледяные фигуры сформировались на озере Улюнгур в Китае
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6 Апреля 2018 09:12

Ледяные фигуры сформировались на озере Улюнгур в Китае

Дивное зрелище можно наблюдать сейчас на озере Улюнгур в Китае. В то время как во многие регионы страны уже давно пришла весна, на фоне сильного ветра на поверхности водоема сформировались ледяные фигуры. Некоторые из них достигают в высоту 10 метров. Редкий по красоте пейзаж уже привлек сюда фотографов и любителей природы со всей страны.

  

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