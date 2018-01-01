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Лазерное шоу в Дубае попало в книгу рекордов Гиннеса
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1 Января 2018 21:05

Лазерное шоу в Дубае попало в книгу рекордов Гиннеса

Десятки тысяч туристов новогоднюю ночь встретили в Дубае. Они стали свидетелями установки мирового рекорда по самому масштабному лазерному шоу. Причем, впервые лазерное шоу заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире - башни Бурдж Халифа. На протяжении 7 минут картинки проецировались как на саму башню, так и на соседние небоскребы. И все это в сопровождении знаменитых "танцующих фонтанов". Шоу сразу попало в книгу рекордов Гиннеса. Площадь проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.

  

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