Лазерное шоу в Дубае попало в книгу рекордов Гиннеса

1 Января 2018 21:05

Десятки тысяч туристов новогоднюю ночь встретили в Дубае. Они стали свидетелями установки мирового рекорда по самому масштабному лазерному шоу. Причем, впервые лазерное шоу заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире - башни Бурдж Халифа. На протяжении 7 минут картинки проецировались как на саму башню, так и на соседние небоскребы. И все это в сопровождении знаменитых "танцующих фонтанов". Шоу сразу попало в книгу рекордов Гиннеса. Площадь проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.