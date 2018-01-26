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Лауреат "Оскара" Кейси Аффлек отказался вручать премию лучшей актрисе года
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26 Января 2018 12:12

Лауреат "Оскара" Кейси Аффлек отказался вручать премию лучшей актрисе года

Лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек отказался участвовать в предстоящей церемонии вручения премии. О том, что он отказался объявлять обладательницу награды в номинации "Лучшая актриса", Аффлек уведомил Американскую киноакадемию. Актер пояснил, что причиной стали обвинения в домогательстве в его адрес. Они относились к событиям 2010 года. Претензии урегулированы во внесудебном порядке.

  

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