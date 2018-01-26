Лауреат "Оскара" Кейси Аффлек отказался вручать премию лучшей актрисе года

26 Января 2018 12:12

Лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек отказался участвовать в предстоящей церемонии вручения премии. О том, что он отказался объявлять обладательницу награды в номинации "Лучшая актриса", Аффлек уведомил Американскую киноакадемию. Актер пояснил, что причиной стали обвинения в домогательстве в его адрес. Они относились к событиям 2010 года. Претензии урегулированы во внесудебном порядке.