Главная>>В мире>>Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на Дональда Трампа
В мире
RSS
Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на Дональда Трампа
Скачать Поделиться

16 Октября 2017 09:01

Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на Дональда Трампа

Владелец американского журнала для взрослых "Хастлер" Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за информацию для импичмента Дональда Трампа. Объявление об этом опубликовали в газете "Вашингтон Пост". Журналист обещает, что все письма и звонки с информацией останутся конфиденциальными. Ларри Флинт ищет компромат как во внутренней, так и во внешней политике с серьезными конфликтами интересов. Ранее бизнесмен уже организовывал аналогичные кампании против экс-спикера палаты представителей США и сенатора.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =