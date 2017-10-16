В мире
16 Октября 2017 09:01
Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на Дональда Трампа
Владелец американского журнала для взрослых "Хастлер" Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за информацию для импичмента Дональда Трампа. Объявление об этом опубликовали в газете "Вашингтон Пост". Журналист обещает, что все письма и звонки с информацией останутся конфиденциальными. Ларри Флинт ищет компромат как во внутренней, так и во внешней политике с серьезными конфликтами интересов. Ранее бизнесмен уже организовывал аналогичные кампании против экс-спикера палаты представителей США и сенатора.
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