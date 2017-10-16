Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на Дональда Трампа

16 Октября 2017 09:01

Владелец американского журнала для взрослых "Хастлер" Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за информацию для импичмента Дональда Трампа. Объявление об этом опубликовали в газете "Вашингтон Пост". Журналист обещает, что все письма и звонки с информацией останутся конфиденциальными. Ларри Флинт ищет компромат как во внутренней, так и во внешней политике с серьезными конфликтами интересов. Ранее бизнесмен уже организовывал аналогичные кампании против экс-спикера палаты представителей США и сенатора.