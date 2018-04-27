В мире
27 Апреля 2018 19:08
Кувейт внезапно накрыла сильнейшая песчаная буря
Один из пассажиров самолета, находясь в небе над Кувейтом, смог снять видео, как огромная масса песка надвигается на город. На кадрах видно, что самолет некоторое время находился очень близко от пыльной бури. Атмосферное явление заставило понервничать пассажиров. К счастью, все обошлось благополучно.
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