Куба отмечает День национального восстания

Куба отмечает сегодня знаменательную дату в современной истории. 65 лет назад началась революция. 26 июля - один из любимых праздников жителей Острова свободы. Празднования по традиции пройдут в Гаване и Сантьяго-де-Куба. В этом населенном пункте в 1953 кубинцы под руководством Фиделя Кастро пошли на штурм второго военного гарнизона страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Госсовета и Совета Министров Кубы Мигеля Диас-Канеля с Днем национального восстания.