Крушение поезда на севере Италии

25 Января 2018 12:05

Не менее 2 человек погибли, 10 госпитализированы, еще около 100 пострадали. Состав следовал из Кремоны в Милан. Поезд сошел с рельсов на участке между Миланом и Венецией. На месте работает несколько бригад скорой помощи. О причине аварии пока не сообщается. На линии объявлено о задержках рейсов.