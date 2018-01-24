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Крушение поезда на севере Италии
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25 Января 2018 12:05

Крушение поезда на севере Италии

Не менее 2 человек погибли, 10 госпитализированы, еще около 100 пострадали. Состав следовал из Кремоны в Милан. Поезд сошел с рельсов на участке между Миланом и Венецией. На месте работает несколько бригад скорой помощи. О причине аварии пока не сообщается. На линии объявлено о задержках рейсов.

  

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