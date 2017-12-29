Главная>>В мире>>Крупный пожар в Манчестере
В мире
RSS
Крупный пожар в Манчестере
Скачать Поделиться

31 Декабря 2017 12:10

Крупный пожар в Манчестере

На севере города загорелась жилая многоэтажка. Жителей здания эвакуировали. Пострадал один человек. 23-летний парень был госпитализирован с отравлением угарным газом. В тушении пожара участвовали 12 машин спасателей. На ликвидацию возгорания ушло несколько часов. Причины ЧП устанавливаются.

  

Другие новости

Стрельба в Лондоне Стральба ў Лондане 30.12.2017 15:06 / В мире Стрельба в Лондоне
Сразу два нападения в США Адразу два напады ў ЗША 30.12.2017 09:06 / В мире Сразу два нападения в США

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =