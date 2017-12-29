Крупный пожар в Манчестере

31 Декабря 2017 12:10

На севере города загорелась жилая многоэтажка. Жителей здания эвакуировали. Пострадал один человек. 23-летний парень был госпитализирован с отравлением угарным газом. В тушении пожара участвовали 12 машин спасателей. На ликвидацию возгорания ушло несколько часов. Причины ЧП устанавливаются.