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Крупное ДТП с участием шести автомобилей в британском Бирмингеме
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17 Декабря 2017 15:03

Крупное ДТП с участием шести автомобилей в британском Бирмингеме

Погибли шесть человек. По словам полиции, мужчина и женщина, находившиеся в первой машине, отделались незначительными ранениями. Водитель и пассажир второго авто скончались на месте, еще одного пассажира доставили в больницу. Трех человек, находившихся в третьей машине, сразу объявили погибшими. Четвертый пассажир госпитализирован в критическом состоянии. У остальных участников аварии легкие травмы. Движение на магистрали приостановлено.

  

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