Крупное ДТП с участием шести автомобилей в британском Бирмингеме

17 Декабря 2017 15:03

Погибли шесть человек. По словам полиции, мужчина и женщина, находившиеся в первой машине, отделались незначительными ранениями. Водитель и пассажир второго авто скончались на месте, еще одного пассажира доставили в больницу. Трех человек, находившихся в третьей машине, сразу объявили погибшими. Четвертый пассажир госпитализирован в критическом состоянии. У остальных участников аварии легкие травмы. Движение на магистрали приостановлено.