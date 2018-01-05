Крупное ДТП на западе Австрии

8 Января 2018 09:04

В автомобильном тоннеле столкнулись четыре машины. Пострадали 11 человек - это туристы из Швейцарии, Германии и Великобритании. Четверых пришлось госпитализировать вертолетом. Тоннель пришлось закрыть на несколько часов, что спровоцировало многокилометровые пробки.