Крупнейшая авиакатастрофа в Алжире. Погибло 257 человек

11 Апреля 2018 19:00

В Алжире сегодня разбился военно-транспортный самолет. В крупнейшей авиакатастрофе погибли 257 человек - это военные, члены их семей и экипаж самолета.

Лайнер разбился всего через несколько минут после взлета с авиабазы, которая находится в 50 километрах к югу от столицы Алжира. Очевидцы рассказывают, что самолет летел на небольшой высоте и у него горел один из двигателей. На месте катастрофы вспыхнул пожар.

Причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны. Соболезнования президенту Алжира, народу этой страны, а также родным и близким погибших при крушении от имени белорусского народа и себя лично выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.