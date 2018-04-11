Главная>>В мире>>Крупнейшая авиакатастрофа в Алжире. Погибло 257 человек
В мире
RSS
Крупнейшая авиакатастрофа в Алжире. Погибло 257 человек
Скачать Поделиться

11 Апреля 2018 19:00

Крупнейшая авиакатастрофа в Алжире. Погибло 257 человек

В Алжире сегодня разбился военно-транспортный самолет. В крупнейшей авиакатастрофе погибли 257 человек - это военные, члены их семей и экипаж самолета.

Лайнер разбился всего через несколько минут после взлета с авиабазы, которая находится в 50 километрах к югу от столицы Алжира. Очевидцы рассказывают, что самолет летел на небольшой высоте и у него горел один из двигателей. На месте катастрофы вспыхнул пожар.

Причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны. Соболезнования президенту Алжира, народу этой страны, а также родным и близким погибших при крушении от имени белорусского народа и себя лично выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =