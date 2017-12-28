28 Декабря 2017 15:08

Крупный кровавый теракт произошел в Кабуле. Не менее 40 человек погибли и около 30 получили ранения в результате самоподрыва смертников. Трагедия произошла во время мероприятия, приуроченного к годовщине ввода советских войск в Афганистан. Первый взрыв прогремел внутри здания. Позже, когда на помощь пострадавшим попытались прийти прохожие, перед центром произошли еще два взрыва. В здании находились в основном студенты. Президент Афганистана назвал нападение на шиитский культурный центр преступлением против человечества. Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".