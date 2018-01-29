Королю Испании Филиппу VI сегодня исполняется 50 лет

30 Января 2018 07:09

Он занял престол после отречения отца, Хуана Карлоса І, летом 2014 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Испании c юбилеем. "Беларусь высоко оценивает перспективы сотрудничества с Королевством Испания в разных направлениях. Отношения, которые сложились между нашими странами, вселяют уверенность в хорошем будущем белорусско-испанского взаимодействия", - говорится в поздравлении.