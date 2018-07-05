Король Таиланда потребовал как можно скорее вывести детей из каменного плена

Около двух недель 12 подростков - члены юношеской футбольной команды - и их тренер остаются узниками затопленной пещеры. Хорошо, что в понедельник их наконец-то обнаружили, морской спецназ доставил еду, медикаменты и водолазное снаряжение. Ребят обучают подводному плаванию. Это наиболее вероятный путь к спасению, но им предстоит преодолеть около 5 километров на глубине. Откачка воды результатов не приносит - в Таиланде сезон дождей.