Король Таиланда потребовал как можно скорее вывести детей из каменного плена

5 Июля 2018
Около двух недель 12 подростков - члены юношеской футбольной команды - и их тренер остаются узниками затопленной пещеры. Хорошо, что в понедельник их наконец-то обнаружили, морской спецназ доставил еду, медикаменты и водолазное снаряжение. Ребят обучают подводному плаванию. Это наиболее вероятный путь к спасению, но им предстоит преодолеть около 5 километров на глубине. Откачка воды результатов не приносит - в Таиланде сезон дождей.  

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