Сборные Северной и Южной Кореи выйдут на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом

17 Января 2018 19:10

Сборные Северной и Южной Кореи выйдут на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане под одним флагом. В таком формате спортсмены из двух стран участвовали в церемониях трижды - в 2000-м, 2004-м и 2006-м годах. Каждый раз флаг объединенной делегации представлял собой белое полотнище с синим контуром Корейского полуострова. Также Сеул и Пхеньян официально заявили о создании единой женской хоккейной команды. Договоренности были достигнуты по итогам сегодняшних переговоров в деревне Пханмунджом - она находится на границе двух Корей.