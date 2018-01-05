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Конституционный суд Молдовы снова отстранил от должности Игоря Додона
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7 Января 2018 21:16

Конституционный суд Молдовы снова отстранил от должности Игоря Додона

Третий раз за два месяца - уже тенденция. Конституционный суд Молдовы снова отстранил от должности президента страны Игоря Додона. Решение принято по запросу от Демократической партии. На этот раз, чтобы принять закон о так называемой борьбе с пропагандой и ограничить трансляцию российских телепередач. Политики разворачивают Молдову в сторону запада, хотя четверть населения всей республики зарабатывает на хлеб на востоке. Потому местное население задается вопросом: когда чиновники кинут взор на проблемы в экономике и займутся их решением?

  

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