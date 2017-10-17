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Конституционный суд Испании признал недействительным закон о проведении референдума в Каталонии
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17 Октября 2017 17:02

Конституционный суд Испании признал недействительным закон о проведении референдума в Каталонии

Данное решение было принято единогласно.

Ранее власти Испании потребовали от каталонского руководства до 19 октября внести ясность в вопрос независимости региона.   

  

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