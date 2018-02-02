Конфликт Украины и Польши из-за слишком разных взглядов на общую историю вошел в новую фазу

2 Февраля 2018 21:16

Киев отреагировал на новый закон Варшавы о запрете "бандеровской идеологии". Депутаты Верховной рады обратились к президенту Польши Анджею Дуде с просьбой наложить вето на документ, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинского национализма. В заявлении нардепов говорится, что принятый сеймом закон - это "радикальный антиукраинский шаг, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между двумя странами". Между тем Национальный банк Украины прогнозирует, что в ближайшие несколько лет число граждан, уезжающих на работу в другие страны, возрастет. При этом отмечается высокий риск роста миграции в Польшу. Кроме упрощения правил трудоустройства украинцев в этой стране, на это влияют преимущества, предоставляемые польскими властями, например, карта поляка, а также упрощение правил пересечения границы после введения безвизового режима со странами Европейского союза.