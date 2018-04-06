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Компания YouTube усилит меры безопасности во всех своих офисах по всему миру
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5 Апреля 2018 08:00

Компания YouTube усилит меры безопасности во всех своих офисах по всему миру

Причиной стал вчерашний инцидент в Калифорнии. Местная жительница открыла стрельбу. Пострадали две девушки и мужчина, который находится в критическом состоянии. Женщина-стрелок была скандальным видеоблогером, борцом за права животных. Ее ролики постоянно блокировали. В соцсетях она обвиняла YouTube в цензуре и дискриминации.   

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