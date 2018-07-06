Компания Илона Маска готова снабдить спасателей необходимым оборудованием

Спасательная операция, за которой следит весь мир. Застрявшим в тайской пещере детям готов помочь Илон Маск. Он выразил желание подключиться к освобождению таиландских школьников, которых обнаружили в затопленных каменных джунглях. Как сообщают представители бизнесмена, компания Маска заявила о готовности снабдить специалистов навигационным оборудованием, насосами и аккумуляторными батареями. Спасатели до необходимого места пока не добрались. Насосы круглосуточно откачивают из пещеры воду, однако темпы понижения ее уровня слишком малы, а возобновившиеся ливни могут свести все эти усилия на нет.

Джессика Тэйт, пресс-секретарь ВВС США: "В этой спасательной операции принимают участие представители нескольких стран. Бок о бок с тайскими спасателями работают австралийцы, китайцы и англичане. В сложившейся ситуации наличие международной поддержки - это замечательно".

Спасатель: "Самая большая проблема, которая мешает скорейшему спасению детей из пещеры, - это погодные условия. Пока дожди не прекратятся, доступ в пещеру будет перекрыт".

Специалисты рассматривают возможность вывода детей из подземелья подводным путем с использованием аквалангов. Им предстоит в сопровождении пловцов преодолеть около 5 километров. И как стало известно сегодня, из-за нехватки кислорода погиб один из водолазов, участвовавший в операции по спасению. Он доставлял баллоны в пещеру. Дайвер работал в качестве добровольца.